Időjárás

2 órája

Felhőszakadás a láthatáron: Ilyen időjárásra számíthatunk az elkövetkezendő napokban

Címkék#csapadék#zivatar#felhőzet

A következő napokban változékony, csapadékra hajló idő várható Fejérben. A záporok és zivatarok környezetében nem kizárt felhőszakadás sem.

Feol.hu
Felhőszakadás a láthatáron: Ilyen időjárásra számíthatunk az elkövetkezendő napokban

Felhőszakadás is érkezhet a napokban

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A mai napon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, 27/17 °C körüli hőmérsékleti tartománnyal. Késő délutántól estig elszórtan záporok, zivatarok pattanhatnak ki; ezekhez lokálisan felhőszakadás is társulhat, ezért átmeneti vízátfolyások, hirtelen romló látási viszonyok előfordulhatnak.

felhőszakadás
Felhőszakadás is érkezhet a napokban
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Holnap szintén számíthatunk záporokra, több hullámban érkező csapadékkal. A csúcshőmérséklet kb. 23 °C, a minimum 18 °C körül alakul. Közép-Magyarországra sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatar és kiadós eső miatt, villámlás, szélerősödés, kisebb jégeső sem kizárt — közlekedésnél elengedhetetlen lesz a fokozott figyelem és óvatosság.

Az időjárás csütörtökön is továbbra is változóan felhősnek ígérkezik, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal és elszórt, átmeneti záporokkal; a hőmérséklet 25/14 °C körül tetőzik, estétől gyorsan frissül a levegő. A csapadék hajlama gyengül, de egy-egy futó zápor még kialakulhat.

 

