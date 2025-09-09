Felhőszakadás a láthatáron: Ilyen időjárásra számíthatunk az elkövetkezendő napokban

A mai napon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, 27/17 °C körüli hőmérsékleti tartománnyal. Késő délutántól estig elszórtan záporok, zivatarok pattanhatnak ki; ezekhez lokálisan felhőszakadás is társulhat, ezért átmeneti vízátfolyások, hirtelen romló látási viszonyok előfordulhatnak.

Felhőszakadás is érkezhet a napokban

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Holnap szintén számíthatunk záporokra, több hullámban érkező csapadékkal. A csúcshőmérséklet kb. 23 °C, a minimum 18 °C körül alakul. Közép-Magyarországra sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatar és kiadós eső miatt, villámlás, szélerősödés, kisebb jégeső sem kizárt — közlekedésnél elengedhetetlen lesz a fokozott figyelem és óvatosság.

Az időjárás csütörtökön is továbbra is változóan felhősnek ígérkezik, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal és elszórt, átmeneti záporokkal; a hőmérséklet 25/14 °C körül tetőzik, estétől gyorsan frissül a levegő. A csapadék hajlama gyengül, de egy-egy futó zápor még kialakulhat.