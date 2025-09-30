szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Nemrég még abban bíztunk, hogy elhúzódik a nyár, vagy ha be is köszönt az ősz, hamarosan felváltja majd azt a vénasszonyok nyara. Azonban a természet most egy cseppet sem szeszélyes, sőt, betartja a szabályt: itt az ősz, és megérkezhet vele az első fagy is, melyben didereg majd minden ami él.

Palocsai Jenő
Fagy érkezik és eső: didereg és vacog majd minden, ami él

Zúzmara még nem lesz, de azért a meleg öltözet mindenképpen jól jön, különösen a fagyos hajnalokon

Fotó: Illusztráció: Palocsai Jenő

Pár napja még sokan rövidnadrágban indultak el dolgozni vagy iskolába, abban a hitben, hogy napközben felmelegszik annyira a levegő hőmérséklete, hogy kiolvadnak a reggel még didergő lábszárak. Most azonban a nappali melegedés is elmarad, és hajnalban már beköszönthet a fagy.

A hétvége felé haladva egyre nagyobb az esélye a esőnek, és nem kizárt, hogy pénteken és szombaton talajmenti fagy is érkezik
A hétvége felé haladva egyre nagyobb  az esélye a esőnek, és nem kizárt, hogy pénteken és szombaton talajmenti fagy is érkezik 
Fotó: Illusztráció / Palocsai Jenő

Pár nap és kopogtat a fagy

– Most határozott lehűlés körvonalazódik a hét második felében, és bár a bizonytalansági faktor valamennyire benne van, de most úgy tűnik, hogy az előttünk álló péntek és a szombat reggel tűnik a leghidegebbnek. Akkor akár nagyon gyenge fagy is lehet, és bár lehet, hogy csak plusz 2-3 fokig hűl le a hőmérséklet, de ez már talajmenti fagyot is jelenthet – mondta el kérdésünkre Szeless Péter. A kálozi amatőr meteorológus két évtizede vizsgálja az eget és a mérési adatokat, ezért megkérdeztük tőle, hogy a statisztikai adatok alapján mely területek a leghidegebbek Fejér vármegyében?

Fejér megye hideg pontjai

  • Aba
  • Sárkeresztűr
  • Óbarok
  • Lepsény

Bicske környéke is hűvösebb

– Bizonyos falvakban akár több fokkal is hűvösebb van, főleg ha szélcsendes az éjszaka és derült az ég. Ha Fehérvár az összehasonlítási alap, akkor a megyeszékhelyen mért hőmérséklettől mindig elmarad Aba és Sárkeresztúr, illetve ezen települések térsége, ahol sokszor 1-2 fokkal hidegebb mint Fehérváron, de ez igaz Lepsényre is, valamint a megye északi részét található Óbarok, illetve a bicskei térség is gyakran hűvösebb mint mondjuk Székesfehérvár – mondta Szeless Péter.

Egyre felhősebb lesz az ég

Szeptember utolsó napján még sokat süt a nap, de az előttünk álló napok már nem lesznek ilyen kegyesek Fejér vármegye lakóihoz. Az átlagosnál hidegebb idő érkezik hozzánk és nincs is sok remény arra, hogy felváltsa a hűvös időt a vénasszonyok nyara.

Nem hideg lesz, de előreláthatólag sok lesz a felhő is az égen, amikből helyenként záporeső is hullhat. A Hungaromet Zrt előrejelzései azt mutatják, hogy a hét második felében már a legmelegebb napszakban is csak 11-17 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála, és a fagyzugos helyeken bizony megjelenhetnek a hajnali fagyok.

Nagy esély van a záporra

Szerdán például már közepesen vagy erősen felhős lesz az idő, és sok helyen esővel, záporral érkezik a hideg. A hőérzetet tovább rontja, hogy az északi, északkeleti szél megélénkül, sőt várhatóan több helyen meg is erősödik. A hőmérséklet a hűvösebb területeken 0 fok körül lesz, de még a legmelegebb vidékeken is csak 8 fok lesz a maximum, és nappal sem emelkedik a hőmérséklet 12-17 foknál feljebb.

Csütörtökön hasonlóan nagy az esélye az esőnek és a zápornak, miközben az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, olykor megerősödik. A hajnali hőmérsékleti adatok 0 és plusz 7 fok közé esnek majd, míg délután 11-16 fok lesz.

Pénteken megérkezhet a fagy

Pénteken aztán egyre több helyen megvastagodik a felhőzet, és a szél már nem csak élénk lesz, hanem helyenként meg is erősödik majd. Azonban a péntek lesz várhatóan az első olyan nap idén ősszel, amikor átzuhan a hőmérő higanyszála a mínusz tartományba. Várhatóan -1 és plusz 7 fok között lesz a hajnali hőmérséklet és 11-16 lesz délután.

Jó-e ha fordul a szél?

A hétvégén sem várhatunk sok jót, ugyanis szombaton is élénk lesz a szél, és délkelet felé haladva egyre nagyobb lesz az esélye az esőnek, miközben a hajnali hőmérsékleti adatok várhatóan a 1 és a plusz hét Celsius közé esnek és délután is csak 13-17 lesz a maximum.

A hét utolsó napján a meteorológiai előrejelzés szerint nagy változások történnek a légkörben, , déliesre fordul a néhol megélénkülő szél, ám ennek ellenére nem hoz melegebb levegőt az áramlat. Így marad reggel a -1 és a plusz 7 fok közötti fagyos hideg és csak délután lehet majd 14-18 Celsius fok.

Csökkenhet a hajnali lehűlés

Meg is kérdeztük a szakértőt, hogy ha megfordul a szélirány, akkor várható-e meleg a jövő héten?

– Valamilyen szintű felmelegedés várható a jövő héten, de a szélirány változása csak annyiban fogja befolyásolni a hőmérsékleti adatokat, hogy nem lesz olyan jelentős a hajnali lehűlés. Ugyanakkor egyre több felhő érkezhet, különösen a délkeleti országrészbe – mondta a kálozi amatőr meteorológus, aki már az általános iskolában is nagy érdeklődést mutatott a napi középhőmérséklet mérése és számolása iránt, így azóta is minden nap méri és rögzíti, hogy mikor milyen az idő.

 

