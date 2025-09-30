Fagy érkezik és eső: didereg és vacog majd minden, ami él

Pár napja még sokan rövidnadrágban indultak el dolgozni vagy iskolába, abban a hitben, hogy napközben felmelegszik annyira a levegő hőmérséklete, hogy kiolvadnak a reggel még didergő lábszárak. Most azonban a nappali melegedés is elmarad, és hajnalban már beköszönthet a fagy.

A hétvége felé haladva egyre nagyobb az esélye a esőnek, és nem kizárt, hogy pénteken és szombaton talajmenti fagy is érkezik

Fotó: Illusztráció / Palocsai Jenő

Pár nap és kopogtat a fagy

– Most határozott lehűlés körvonalazódik a hét második felében, és bár a bizonytalansági faktor valamennyire benne van, de most úgy tűnik, hogy az előttünk álló péntek és a szombat reggel tűnik a leghidegebbnek. Akkor akár nagyon gyenge fagy is lehet, és bár lehet, hogy csak plusz 2-3 fokig hűl le a hőmérséklet, de ez már talajmenti fagyot is jelenthet – mondta el kérdésünkre Szeless Péter. A kálozi amatőr meteorológus két évtizede vizsgálja az eget és a mérési adatokat, ezért megkérdeztük tőle, hogy a statisztikai adatok alapján mely területek a leghidegebbek Fejér vármegyében?

Fejér megye hideg pontjai

Aba

Sárkeresztűr

Óbarok

Lepsény

Bicske környéke is hűvösebb

– Bizonyos falvakban akár több fokkal is hűvösebb van, főleg ha szélcsendes az éjszaka és derült az ég. Ha Fehérvár az összehasonlítási alap, akkor a megyeszékhelyen mért hőmérséklettől mindig elmarad Aba és Sárkeresztúr, illetve ezen települések térsége, ahol sokszor 1-2 fokkal hidegebb mint Fehérváron, de ez igaz Lepsényre is, valamint a megye északi részét található Óbarok, illetve a bicskei térség is gyakran hűvösebb mint mondjuk Székesfehérvár – mondta Szeless Péter.

Egyre felhősebb lesz az ég

Szeptember utolsó napján még sokat süt a nap, de az előttünk álló napok már nem lesznek ilyen kegyesek Fejér vármegye lakóihoz. Az átlagosnál hidegebb idő érkezik hozzánk és nincs is sok remény arra, hogy felváltsa a hűvös időt a vénasszonyok nyara.

Nem hideg lesz, de előreláthatólag sok lesz a felhő is az égen, amikből helyenként záporeső is hullhat. A Hungaromet Zrt előrejelzései azt mutatják, hogy a hét második felében már a legmelegebb napszakban is csak 11-17 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála, és a fagyzugos helyeken bizony megjelenhetnek a hajnali fagyok.