4 órája

Viharosan indul a nyár utolsó hétvégéje

Forrás: Illusztráció - Pixabay

A gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu. 

