Baranyában már pusztított a Fejér felé haladó vihar

A hétvége további részében is esőzésekre és viharokra kell számítanunk, érdemes ezt programtervezéskor figyelembe vennünk.

Baranyában már pusztított a vihar.

Forrás: bama.hu

Az ország déli részén már lecsapott a vihar

A Baranyában élők már tapasztalták mire képes a nyár végi eső, hisz a jelenleg még csak felénk haladó viharok ott már komoly pusztításokat végeztek.

Szigetvár lakói szombaton szembesültek a pusztító villámárvíz következményeivel: az utcák, udvarok, parkolók percek alatt víz alá kerültek, a Lidl áruház előtti terület például teljesen tóvá változott. – számolt be az időjárás pusztításáról társoldalunk, a bama.hu.

A közösségi oldalakon egymás után jelentek meg a fotók a drámai helyzetről. Az időjárás Pécs környékén is apokaliptikus állapotokat idéz, melyről részletesen itt olvashat.

A met.hu előrejelzése szerint vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, valamint hajnaltól itt lesz a legélénkebb a légmozgás is, így most Fejérnek kell felkészülnie az esetleges kiadósabb viharokra.

Érdemes a frontérzékenyeknek is figyelniük, hisz a jelenleg a régiónkban erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket.

Ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.