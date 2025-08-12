augusztus 12., kedd

Népi jóslat

3 órája

Kemény télre figyelmeztetnek a jelek – erre nem biztos, hogy fel vagyunk készülve!

Címkék#tél#kánikula#bölcsesség#Lőrinc

Sokan találgatják, milyen téli időjárás vár ránk idén. A népi megfigyelések szerint a választ már most megkaphatjuk. Augusztus első tíz napja szinte folyamatos hőséget hozott: nappal 31–40 fok, reggel friss levegő, de perzselő napsütés uralta az országot. Lőrinc napján, augusztus 10-én sem tört meg a kánikula – és ez a régi paraszti tapasztalatok alapján fontos jelzés a téli időjárásra nézve.

Feol.hu

A múltban megfigyelték, hogy ha augusztus 1–10. között különösen meleg van, azt gyakran kemény, hideg téli időjárás követi. Annyiszor ismétlődött meg ez a minta, hogy szólás is született belőle: „Ha 1-je és 10-e között nagyon nagy a meleg, zimankós tél lesz.” Idén a feltételek pontosan így alakultak – ezért a népi bölcsesség szerint érdemes felkészülni egy harapósan hideg télre - írj a köpönyeg.hu. 

téli időjárás
A népi jóslat szerint kiderült milyen téli időjárásra lehet számítani
Forrás: FMH-archív

Lőrinc napja nemcsak a téli időjárás előjele

A hagyomány szerint ha ezen a napon szép idő van, az hosszú, száraz és napfényes őszt ígér, bőséges terméssel. Mivel idén augusztus 10-én is zavartalan napsütés volt, a gazdák jó szőlő- és gyümölcstermést várnak, ami a piacon is bőséget hozhat.

Ahogy egyre inkább eltávolodunk a természet ritmusától, ezek a régi megfigyelések emlékeztetnek: a múlt tudása ma is segíthet. És ha figyelünk, a jelek most is egyértelműek – szép ősz után kemény téli időjárás érkezhet.

