Időjárás
6 órája
Szomorkás lesz a péntek, ami az időjárást illeti
Illusztráció
Forrás: feol archív
Erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok várható mindössze. Délután nyugaton már kisüt a nap hosszabb időszakokra is. – tájékoztat a koponyeg.hu
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre