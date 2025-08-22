augusztus 22., péntek

Szomorkás lesz a péntek, ami az időjárást illeti

Feol.hu
Illusztráció

Forrás: feol archív

Erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok várható mindössze. Délután nyugaton már kisüt a nap hosszabb időszakokra is. – tájékoztat a koponyeg.hu

 

