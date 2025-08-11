Időjárás
5 órája
Mutatjuk, hogy marad-e a strandidő
Az elmúlt napok próbára tették mindannyiunk szervezetének tűrőképességét. De vajon meddig marad a kánikula?
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Shutterstock AI
Derült strandidő várható a hét első napján. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet. – tájékoztat a koponyeg.hu
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre