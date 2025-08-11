augusztus 11., hétfő

5 órája

Mutatjuk, hogy marad-e a strandidő

Az elmúlt napok próbára tették mindannyiunk szervezetének tűrőképességét. De vajon meddig marad a kánikula?

Feol.hu
Mutatjuk, hogy marad-e a strandidő

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Shutterstock AI

Derült strandidő várható a hét első napján. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet. – tájékoztat a koponyeg.hu

