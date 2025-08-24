augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

51 perce

Még egy szelet a nyárból, aztán jön a váratlan fordulat az időjárásban

Címkék#fordulat#éjszaka#zivatar#nyár

Ahogy közeledik a nyár utolsó hete, érdemes figyelni, milyen lesz a jövő heti időjárás, hiszen jelentős változásokat tartogat számunkra a hó végi időszak. A hét első napjaiban Székesfehérváron napsütéses, meleg időre számíthatunk: a jövő heti időjárás mutatói szerda délután akár 32 °C-ot is ígérnek, ami egy utolsó nyári fuvallatként kínál könnyed légkört. Azonban ez a csúcs már csak átmeneti, hamar érkezik a fordulat a jövő heti időjárásban.

Feol.hu
Még egy szelet a nyárból, aztán jön a váratlan fordulat az időjárásban

A jövő heti időjárás tartogathat meglepetéseket

Fotó: Shutterstock

Csütörtöktől a jövő heti időjárás egyik kulcseleme a zivatar lesz, különböző riasztások is életbe léphetnek. Villámlás, hirtelen szélerősödés és jégeső is elképzelhető – ezért is érdemes a jövő heti időjárás e részét különösen komolyan venni. 

Jövő heti időjárás
A jövő heti időjárás tartogathat meglepetéseket
Fotó: Shutterstock

Milyen lesz a jövő heti időjárás?

Pénteken tovább folytatódik a hűvösebb trend, a napi maximum már csak 24 °C körül alakul, miközben az éjszakák 13 °C alá is lehűlhetnek.

Szombattól vasárnapig visszatér a részleges napsütés: a nappali hőmérséklet 23–24 °C körül várható, éjszaka viszont akár 11 °C-ra is lecsökkenhet. A jövő heti időjárás e szakaszában a reggelek hűvösek, a délutánok viszont kellemesek lesznek – ideális időszak lehet egy kirándulásra. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu