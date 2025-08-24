Még egy szelet a nyárból, aztán jön a váratlan fordulat az időjárásban

Csütörtöktől a jövő heti időjárás egyik kulcseleme a zivatar lesz, különböző riasztások is életbe léphetnek. Villámlás, hirtelen szélerősödés és jégeső is elképzelhető – ezért is érdemes a jövő heti időjárás e részét különösen komolyan venni.

A jövő heti időjárás tartogathat meglepetéseket

Fotó: Shutterstock

Milyen lesz a jövő heti időjárás?

Pénteken tovább folytatódik a hűvösebb trend, a napi maximum már csak 24 °C körül alakul, miközben az éjszakák 13 °C alá is lehűlhetnek.

Szombattól vasárnapig visszatér a részleges napsütés: a nappali hőmérséklet 23–24 °C körül várható, éjszaka viszont akár 11 °C-ra is lecsökkenhet. A jövő heti időjárás e szakaszában a reggelek hűvösek, a délutánok viszont kellemesek lesznek – ideális időszak lehet egy kirándulásra.