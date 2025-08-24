51 perce
Még egy szelet a nyárból, aztán jön a váratlan fordulat az időjárásban
Ahogy közeledik a nyár utolsó hete, érdemes figyelni, milyen lesz a jövő heti időjárás, hiszen jelentős változásokat tartogat számunkra a hó végi időszak. A hét első napjaiban Székesfehérváron napsütéses, meleg időre számíthatunk: a jövő heti időjárás mutatói szerda délután akár 32 °C-ot is ígérnek, ami egy utolsó nyári fuvallatként kínál könnyed légkört. Azonban ez a csúcs már csak átmeneti, hamar érkezik a fordulat a jövő heti időjárásban.
A jövő heti időjárás tartogathat meglepetéseket
Fotó: Shutterstock
Csütörtöktől a jövő heti időjárás egyik kulcseleme a zivatar lesz, különböző riasztások is életbe léphetnek. Villámlás, hirtelen szélerősödés és jégeső is elképzelhető – ezért is érdemes a jövő heti időjárás e részét különösen komolyan venni.
Milyen lesz a jövő heti időjárás?
Pénteken tovább folytatódik a hűvösebb trend, a napi maximum már csak 24 °C körül alakul, miközben az éjszakák 13 °C alá is lehűlhetnek.
Szombattól vasárnapig visszatér a részleges napsütés: a nappali hőmérséklet 23–24 °C körül várható, éjszaka viszont akár 11 °C-ra is lecsökkenhet. A jövő heti időjárás e szakaszában a reggelek hűvösek, a délutánok viszont kellemesek lesznek – ideális időszak lehet egy kirándulásra.