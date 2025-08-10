A jövő heti időjárás miatt érdemes előre átgondolni a terveket

A jövő heti időjárás igazi nyaralóidőt hoz augusztusban, így a strandra, vízpartra vagy szabadtéri programokra készülők örülhetnek. A hét első napján, hétfőn, szinte zavartalan napsütés várható, csapadék kizárt. Az északi szél több helyen megélénkülhet, a hőmérséklet 31 Celsius-fok körül alakul − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Strandra indulsz? A jövő heti időjárás neked kedvez

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Forróságot ígér a jövő heti időjárás

Kedden derült, felhőtlen égboltra ébredünk, a levegő 33–36 Celsius-fokig melegszik. A keleti szél helyenként élénk lehet, de ez sem hoz enyhülést a forróságban. Szerdán tovább fokozódik a nyári hangulat: országszerte strandidő várható, 30–37 Celsius-fokos maximumokkal és sok napsütéssel. A levegő hőmérséklete az éjszakai órákban sem csökken jelentősen, így a meleg éjszakák is folytatódnak. Csütörtökön a nyár csúcspontja érkezik, perzselő napsütéssel és tikkasztó meleggel. Az eső ekkor is kizárt, a hőmérséklet csúcsértékei 33–36 Celsius-fok körül alakulnak.

Összességében a jövő heti időjárás a nyár legforróbb napjait hozza: tartós kánikula, csapadékmentes, napos idő és magas UV-sugárzás várható. Érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről, és a legmelegebb órákban árnyékba húzódni.