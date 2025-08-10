augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strandidő és napsütés

Tegnap, 17:00

A jövő heti időjárás miatt érdemes előre átgondolni a terveket

Címkék#forróság#augusztus#kánikula#igazi strandidő#időjárás

Folytatódik a hőség Fejér vármegyében is, a következő napokban forró nyári napokra készüljünk. A jövő heti időjárás kánikulát, szinte zavartalan napsütést és csapadékmentes időt ígér, helyenként 37 Celsius-fokos csúcsokkal.

Feol.hu

A jövő heti időjárás igazi nyaralóidőt hoz augusztusban, így a strandra, vízpartra vagy szabadtéri programokra készülők örülhetnek. A hét első napján, hétfőn, szinte zavartalan napsütés várható, csapadék kizárt. Az északi szél több helyen megélénkülhet, a hőmérséklet 31 Celsius-fok körül alakul − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Jövő heti időjárás
Strandra indulsz? A jövő heti időjárás neked kedvez
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Forróságot ígér a jövő heti időjárás

Kedden derült, felhőtlen égboltra ébredünk, a levegő 33–36 Celsius-fokig melegszik. A keleti szél helyenként élénk lehet, de ez sem hoz enyhülést a forróságban. Szerdán tovább fokozódik a nyári hangulat: országszerte strandidő várható, 30–37 Celsius-fokos maximumokkal és sok napsütéssel. A levegő hőmérséklete az éjszakai órákban sem csökken jelentősen, így a meleg éjszakák is folytatódnak. Csütörtökön a nyár csúcspontja érkezik, perzselő napsütéssel és tikkasztó meleggel. Az eső ekkor is kizárt, a hőmérséklet csúcsértékei 33–36 Celsius-fok körül alakulnak.

Összességében a jövő heti időjárás a nyár legforróbb napjait hozza: tartós kánikula, csapadékmentes, napos idő és magas UV-sugárzás várható. Érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről, és a legmelegebb órákban árnyékba húzódni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu