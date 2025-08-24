Trópusi hurrikán sodródik felénk: alaposan felkavarja az időjárásunkat

A markáns ciklon előoldalán egyre inkább megerősödik a délies áramlás, ennek köszönhetően pedig Afrika felől jóval melegebb léghullámok érkeznek. Az időjárás így fokozatosan melegebbé válik, és a hét közepére ismét visszatér a kánikula, sőt helyenként a forróság sem kizárt.

Az időjárás még egy darabig kedvez nekünk

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook

Milyen lesz az időjárás a nyár utolsó hetében?

Az időjárás alakulása szoros összefüggésben áll azzal a trópusi „zűrzavarral”, amelyet az Erin hurrikán maradványa okoz. Ez a rendszer néhány napja még az USA keleti partjaihoz közel járt, ám a nyugati szelek hatására északkelet felé fordult, és az Atlanti-óceánon keresztül indult Európa irányába. Bár egy hurrikán a hideg tengervíz miatt már nem érheti el közvetlenül Európát, az időjárás menetét mégis jelentősen befolyásolja. Az ilyen ex-hurrikánok ugyanis gyakran felerősítik az atlanti ciklontevékenységet, aminek következménye a tartós előoldali helyzet és a délnyugati áramlás. Ez pedig egyet jelent a tartósan meleg időjárással.

Az előrejelzések szerint a jövő hét második felében, péntek-szombat környékén hidegfront is érkezhet, amely némileg átalakíthatja az időjárást. Egyelőre azonban korai pontos részleteket mondani arról, milyen mértékű lehűlés várható. Ami biztos, hogy a hét közepéig az időjárás fő jellemzője a nyári hőség és a kánikula lesz.

Nem példa nélküli, hogy az ősz elején ilyen hatások érvényesülnek. Az elmúlt években több alkalommal is megfigyelhető volt, hogy az október eleji kellemes, nyárias időjárás – a köznyelvben vénasszonyok nyara – éppen az Atlanti-óceán felől érkező, trópusi eredetű viharrendszerek maradványainak köszönhetően alakult ki. Az időjárás tehát most is hasonló forgatókönyvet követhet: a ciklontevékenység élénkülése miatt újra beköszönthet a kései nyár.