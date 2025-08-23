Enyhülés után visszatér a nyári meleg

A hétvégén mérsékelt melegben lesz részünk, a hőmérséklet leginkább 20–25 Celsius-fok körül alakul Fejér vármegyében. A napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Összességében csendes, kora ősziesebb hangulatú időjárás várnak ránk − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Mérsékelt időjárás vár ránk a hétvégén, sok napsütéssel

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Naposabb időjárás a hét utolsó napján

Az időjárás előrejelzés szerint vasárnap sok napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Elvétve ugyan előfordulhat zápor, de az élénk szél továbbra is kitart. A hőmérséklet délután 21 és 26 Celsius-fok között várható. Ez már hűvösebb, frissítő időjárást jelent.

Számottevő fronthatás a hétvégén nem terheli a szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, hiszen jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló tényező nem várható. A legtöbb, időjárás okozta tünet enyhülhet, sőt akár meg is szűnhet.

A lehűlés és a csapadék átmenetileg mérsékelte a pollenkoncentrációt, amely több helyen közepes-magas szintre csökkent. Ez a kedvezőbb állapot azonban nem tart sokáig: a következő napokban fokozatos emelkedés várható, a hétvégére visszatérnek a magas, a jövő hét elejére pedig a nagyon magas értékek.