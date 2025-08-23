augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszies hangulat

1 órája

Enyhülés után visszatér a nyári meleg

Címkék#augusztus#időjárás#zivatar

Napos, gomolyfelhős idő kíséri a hétvégét, csapadék sehol nem várható.

Feol.hu

A hétvégén mérsékelt melegben lesz részünk, a hőmérséklet leginkább 20–25 Celsius-fok körül alakul Fejér vármegyében. A napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Összességében csendes, kora ősziesebb hangulatú időjárás várnak ránk − tájékoztat a köpönyeg.hu.

időjárás
Mérsékelt időjárás vár ránk a hétvégén, sok napsütéssel
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Naposabb időjárás a hét utolsó napján

Az időjárás előrejelzés szerint vasárnap sok napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Elvétve ugyan előfordulhat zápor, de az élénk szél továbbra is kitart. A hőmérséklet délután 21 és 26 Celsius-fok között várható. Ez már hűvösebb, frissítő időjárást jelent.

Számottevő fronthatás a hétvégén nem terheli a szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, hiszen jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló tényező nem várható. A legtöbb, időjárás okozta tünet enyhülhet, sőt akár meg is szűnhet.

A lehűlés és a csapadék átmenetileg mérsékelte a pollenkoncentrációt, amely több helyen közepes-magas szintre csökkent. Ez a kedvezőbb állapot azonban nem tart sokáig: a következő napokban fokozatos emelkedés várható, a hétvégére visszatérnek a magas, a jövő hét elejére pedig a nagyon magas értékek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu