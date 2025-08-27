augusztus 27., szerda

Forró nyár végi délután, lassan enyhülő est Fejérben

Fejér megye térségében a kora délutáni órákban tetőzik a hőség, a hőmérők 33–34 fokot mutatnak, amit a gyenge légmozgás sem enyhít igazán. Az UV-sugárzás erős, így aki a szabadban tartózkodik, annak az időjárás miatt érdemes gondoskodnia bőre védelméről és a megfelelő folyadékpótlásról.

Feol.hu

A délután előrehaladtával az időjárás lassan, fokozatosan enyhül: 16 órától már 32 fokra mérséklődik a hőség, este 20 órára 26 fok környékére hűl a levegő. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, éjfél után 22 fokig frissülhet a levegő. Csapadék nem várható, a száraz, napos idő kitart, a páratartalom 50 százalék körül alakul − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Időjárás: Még néhány napig visszatér a jó idő Fejérben.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A keleti irányú, mindössze 5 km/órás szél inkább csak mérsékelt légmozgást hoz, jelentősebb felfrissülést nem ad. A légnyomás 1020 hPa körül alakul, stabil időjárás jellemzi a napot.

Fronthatás ma nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek számára kifejezetten kedvező a helyzet, hiszen a legtöbb időjárás okozta tünet enyhülhet. Az erős napsugárzás miatt azonban a déli órákban kerülendő a közvetlen napozás, különösen 13 és 16 óra között.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
