Forró nyár végi délután, lassan enyhülő est Fejérben

A délután előrehaladtával az időjárás lassan, fokozatosan enyhül: 16 órától már 32 fokra mérséklődik a hőség, este 20 órára 26 fok környékére hűl a levegő. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, éjfél után 22 fokig frissülhet a levegő. Csapadék nem várható, a száraz, napos idő kitart, a páratartalom 50 százalék körül alakul − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Időjárás: Még néhány napig visszatér a jó idő Fejérben.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A keleti irányú, mindössze 5 km/órás szél inkább csak mérsékelt légmozgást hoz, jelentősebb felfrissülést nem ad. A légnyomás 1020 hPa körül alakul, stabil időjárás jellemzi a napot.

Orvosmeteorológia

Fronthatás ma nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek számára kifejezetten kedvező a helyzet, hiszen a legtöbb időjárás okozta tünet enyhülhet. Az erős napsugárzás miatt azonban a déli órákban kerülendő a közvetlen napozás, különösen 13 és 16 óra között.