Időjárás

4 órája

Pokoli jeges vihar számolhat le Fejérben a hőséggel, már riadóztattak

Tetőzik a hőség Fejérben, ám nem sokáig élvezhetjük a perzselő napokat. Vasárnapra már heves időjárás fordulatot ígérnek a meteorológusok. A Met.hu friss előrejelzése szerint a kánikulát jeges viharok törhetik meg, és már életbe is lépett a figyelmeztetés a vármegyében

Feol.hu

Szombaton még országszerte tombol a forróság: nagy területen 27 fok fölé kúszik a középhőmérséklet, a középső és déli országrészekben pedig 29 fok fölött alakulhat. A szakemberek szerint vasárnapra fordulat érkezik az időjárásban, Fejérben is visszaeshet a hőmérséklet, de a lehűlést nem békés szellő hozza, hanem viharos változás.

időjárás
Vasárnapra fordulat érkezik az időjárásban, Fejérben is visszaeshet a hőmérséklet.

Fordulat az időjárásban

A zivatarveszély már szombat délután a Dunántúl nyugati felén fennáll, ám az éjszaka során és vasárnap napközben is bármikor megdördülhet az ég. A front kísérőjelenségei között a 60–80 km/h-s szél, jégeső és felhőszakadás-szerű esőzés is ott szerepel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztet: helyenként akár 25–30 milliméternyi csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt.

Fejér vármegyére citromsárga riasztást adtak ki zivatarveszély miatt. Ez azt jelenti, hogy bármikor kialakulhatnak veszélyes időjárási jelenségek, amelyek elsődleges kockázata a villámlás, de a hirtelen szélerősödés és jégeső is gondot okozhat.

A meteorológusok arra kérnek mindenkit, hogy kövessék figyelemmel az időjárás-jelentéseket, és készüljenek fel a gyorsan változó körülményekre. A pokoli hőséget tehát nem lassú lehűlés, hanem jeges vihar törheti meg Fejérben – és mindez már a hétvégén bekövetkezhet.

