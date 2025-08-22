Mutatjuk, milyen időre számíthat Fejér megye

A Fejér megyei időjárás a péntek esti órákban fokozatosan csökken a hőmérséklet, a napközben mért 22,9 fok után estére mindössze 16–17 fok körül alakul a levegő. A nap 19:47-kor nyugszik le, a friss levegő mellé gyenge hidegfronti hatás is társul, amely érzékenyeknél fejfájást, fáradékonyságot okozhat − tájékoztat a köpönyeg.hu.

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk jövő héten Fejérben.

Forrás: feol archív

Fejér megyei időjárás

A légnyomás jelenleg 1016 hPa, a szél nyugati irányból fúj, 6 km/h-s sebességgel. Az UV-sugárzás napközben erős volt, így aki szabadtéren tartózkodott, bizonyára érezte a nap erejét. A páratartalom 58 százalék, ami kissé fülledtté teszi a levegőt.

Az esti órákban a hőmérséklet a következőképpen alakul:

18:00 – 18 °C

19:00 – 17 °C

20:00 – 17 °C

21:00 – 16 °C

22:00 – 16 °C

23:00 – 15 °C

Éjfél után tovább hűl a levegő, hajnalban 15 fok körül állhat meg a hőmérséklet. Csapadékra nem kell számítani, a hold ma újhold fázisban jár.

Szombaton változóan napos időre számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt Közép-Dunántúlra. A zivatarokat villám, jégeső és heves széllökések kísérhetik, amelyek komoly veszélyt jelenthetnek szabadtéri tevékenységek során.

Orvosmeteorológiai hatás: A hirtelen változásokat különösen a szív- és érrendszeri betegek, valamint a fejfájásra hajlamosak érzékelhetik. A légköri instabilitás fejfájást vagy migrént válthat ki, és gyengébb általános közérzetet eredményezhet.

Vasárnap visszatér az élénk napsütés és enyhe hőmérséklet várható. Ez megkönnyíti a szervezet számára a regenerálódást, de a nagymértékű napi hőingás miatt még mindig fontos a megfelelő folyadékbevitel.

Orvosmeteorológiai hatás: A melegedés a hőségre érzékenyek — különösen az idősebbek, szívbetegek és kisgyermekek — számára különösen megterhelő lehet. Fontos a fokozott folyadékpótlás, a könnyű, légáteresztő ruházat és a nap legforróbb időszakában (átlagosan 11 és 15 óra között) ajánlott árnyékba vagy hűvös helyre vonulni. A meleg hatása fáradékonyságot, koncentrációcsökkenést és enyhe dehidratációt is okozhat, ami – ha elhanyagolt — akár hőgutához is vezethet.