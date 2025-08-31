augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Marad az esős időjárás a nyár utolsó napjára

Címkék#Idokep#hőmérséklet#zivatar

Nem így képzeltük el a nyár utolsó napját. Nem kedvez az időjárás a kinti programoknak, maradnak a felhők és az eső a mai napon is.

Feol.hu
Marad az esős időjárás a nyár utolsó napjára

Marad az esős időjárás a hét utolsó napjára is.

Forrás: feol archív

Vasárnap újra kicsit szomorkásabb lesz időjárás. Sok felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra is a térségben. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 19, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. – tudhatjuk meg az idokep.hu weboldaláról.

időjárás
Marad az esős időjárás a hét utolsó napjára is.
Forrás: feol archív

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu