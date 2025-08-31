Időjárás
1 órája
Marad az esős időjárás a nyár utolsó napjára
Nem így képzeltük el a nyár utolsó napját. Nem kedvez az időjárás a kinti programoknak, maradnak a felhők és az eső a mai napon is.
Marad az esős időjárás a hét utolsó napjára is.
Forrás: feol archív
Vasárnap újra kicsit szomorkásabb lesz időjárás. Sok felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra is a térségben. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 19, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. – tudhatjuk meg az idokep.hu weboldaláról.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre