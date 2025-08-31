Marad az esős időjárás a nyár utolsó napjára

Vasárnap újra kicsit szomorkásabb lesz időjárás. Sok felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra is a térségben. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 19, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. – tudhatjuk meg az idokep.hu weboldaláról.

Marad az esős időjárás a hét utolsó napjára is.

Forrás: feol archív