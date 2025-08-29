50 perce
Szeszélyesen alakul majd a nyár utolsó hétvégéje, ernyőre biztosan szükségünk lesz
A hosszú kánikula után ismét jön a hangos lehűlés, majd újra a felmelegedés. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Egy biztos szükségünk lesz eső-, valamint napernyőre is a nyár utolsó hétvégéjén.
Szeszélyesen alakul a hétvégi időjárás.
Forrás: Shutterstock
Már a ma esti órákban kevés helyen ugyan, de előfordulhatnak zivatarok térségünkben. A zivatarok környezetében általában viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm) és kisebb méretű jég (< 1-2 cm) előfordulhat. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély nagyobb méretű jég (> 2 cm), erősen viharos szél (> 80 km/h) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kíséretében. A hajnali, reggeli órákra átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam, s elcsendesül kicsit az időjárás. – tájékoztat a met.hu
Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, ezúttal viszont sok helyen felhőszakadás kísértében. Szombat estétől szépen lassan csökken a zivatarhajlam, átvándorol az az ország keleti részébe.
A mai, valamint a holnapi napon is 25 fok feletti átlaghőmérsékletekre számíthatunk még a zivatarok után is.
Vasárnapra kiderül az ég, a Dunántúlon száraz idő várható sok napsütéssel. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a 2025-ös nyár.
