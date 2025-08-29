augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

32°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

50 perce

Szeszélyesen alakul majd a nyár utolsó hétvégéje, ernyőre biztosan szükségünk lesz

Címkék#csapadék#szél#zivatar

A hosszú kánikula után ismét jön a hangos lehűlés, majd újra a felmelegedés. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Egy biztos szükségünk lesz eső-, valamint napernyőre is a nyár utolsó hétvégéjén.

Szeszélyesen alakul majd a nyár utolsó hétvégéje, ernyőre biztosan szükségünk lesz

Szeszélyesen alakul a hétvégi időjárás.

Forrás: Shutterstock

Már a ma esti órákban kevés helyen ugyan, de előfordulhatnak zivatarok térségünkben. A zivatarok környezetében általában viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm) és kisebb méretű jég (< 1-2 cm) előfordulhat. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély nagyobb méretű jég (> 2 cm), erősen viharos szél (> 80 km/h) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kíséretében. A hajnali, reggeli órákra átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam, s elcsendesül kicsit az időjárás. – tájékoztat a met.hu

időjárás
Szeszélyesen alakul a hétvégi időjárás.
Forrás:  Shutterstock

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, ezúttal viszont sok helyen felhőszakadás kísértében. Szombat estétől szépen lassan csökken a zivatarhajlam, átvándorol az az ország keleti részébe.

A mai, valamint a holnapi napon is 25 fok feletti átlaghőmérsékletekre számíthatunk még a zivatarok után is.

Vasárnapra kiderül az ég, a Dunántúlon száraz idő várható sok napsütéssel. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a 2025-ös nyár.

A további részletékért kattintson ide!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu