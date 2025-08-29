Szeszélyesen alakul majd a nyár utolsó hétvégéje, ernyőre biztosan szükségünk lesz

Már a ma esti órákban kevés helyen ugyan, de előfordulhatnak zivatarok térségünkben. A zivatarok környezetében általában viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm) és kisebb méretű jég (< 1-2 cm) előfordulhat. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély nagyobb méretű jég (> 2 cm), erősen viharos szél (> 80 km/h) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kíséretében. A hajnali, reggeli órákra átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam, s elcsendesül kicsit az időjárás. – tájékoztat a met.hu

Szeszélyesen alakul a hétvégi időjárás.

Forrás: Shutterstock

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, ezúttal viszont sok helyen felhőszakadás kísértében. Szombat estétől szépen lassan csökken a zivatarhajlam, átvándorol az az ország keleti részébe.

A mai, valamint a holnapi napon is 25 fok feletti átlaghőmérsékletekre számíthatunk még a zivatarok után is.

Vasárnapra kiderül az ég, a Dunántúlon száraz idő várható sok napsütéssel. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a 2025-ös nyár.

