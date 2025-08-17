A jövő heti időjárás egyszerre ígér napsütést és felfrissülést

A hét elején néhány fokkal enyhébb levegő érkezik, így a perzselő forróság után átmenetileg fellélegezhetünk. A gomolyfelhők időnként megzavarják a napsütést, hajnalban délen előfordulhat egy-egy futó zápor is, de napközben már nem valószínű csapadék. Az időjárás előrejelzés szerint az északi, északkeleti szél többfelé élénk, olykor erős lesz, ennek köszönhetően a hőmérséklet 26–30 Celsius-fok között marad − tájékoztat a köpönyeg.hu.

A jövő heti időjárás előrejelzés alapján a kánikula gyorsan visszatér

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Az időjárás előrejelzés szerint visszatér a hőség

Ahogy közeledünk az ünnepi hét közepéhez, egyre inkább visszatér a nyár igazi arca Fejér vármegyébe is. A sok napsütés mellett csak időnként jelennek meg gomolyfelhők, esőre ekkor sem kell számítani. A délutánok egyre melegebbek lesznek, a hőmérő higanyszála kedden már 32 Celsius-fokig is felkúszik, majd augusztus 20-án ismét beköszönt a kánikula. A délutáni órákban 30–35 Celsius-fokot mérhetünk, a déli, délnyugati szél pedig több helyen megélénkül, időnként meg is erősödik. Bár nyugat felől estére már vastagabb felhők érkezhetnek, csapadékra még ekkor sem kell számítani.

A hét második felében azonban új fordulat jön: csütörtökre megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet ekkor még sokfelé a 35 Celsius-fokot közelíti, ugyanakkor az északnyugati tájakon már csak 25 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Az északnyugati szél megerősödik, a fronti hatások pedig sokak szervezetét próbára teszik majd.

A hidegfront érkezése érzékenyebbé teheti a szív- és érrendszeri betegeket, akiknél gyakoribb lehet a mellkasi fájdalom vagy a vérnyomás-ingadozás, de megnő a stroke kockázata is. A frontra érzékenyek fejfájást, szédülést tapasztalhatnak, az epilepsziás rosszullétek száma is emelkedhet, és a krónikus panaszok – például az ízületi fájdalmak – is felerősödhetnek.