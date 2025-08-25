Ilyen lesz az időjárás augusztus utolsó hetében

A holnapi időjárás, már sok napsütést hoz majd, amit csupán fátyol- és gomolyfelhők színesítenek. Csapadékra nem kell számítani, viszont érezhetően erősödik a nappali felmelegedés: délutánra 25–30 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála.

Az időjárás még bekeményít. De vajon utoljára?

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Időjárás augusztus utolsó hetében

Szerdán visszatér a strandidő: ragyogó napsütés, esőmentes idő és igazi nyári meleg várható. A hőmérséklet 28 és 34 fok közé emelkedik, így ismét ideális nap lesz vízparti kikapcsolódásra.

Csütörtökön tetőzik a kánikula, az ország nagy részén 30 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. A forróságot szinte zavartalan napsütés kíséri, csapadéknak nyoma sem lesz.

Pénteken szintén a nyár erejét mutatja majd az időjárás: sok napsütés, erős hőség, többfelé 35 fok körüli maximumok jellemzik a napot. Nyugaton azonban a gomolyfelhők megnövekedhetnek, és itt már helyenként zivatar is kialakulhat.