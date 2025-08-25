Ilyen lesz az időjárás augusztus utolsó hetében

augusztus 25., hétfő

A mai nap sok meglepetést nem tartogat az időjárás. Ugyan még gomolyfelhős, de alapvetően napos időben bízhatunk, csak az északkeleti országrészben fordulhat elő egy-egy futó zápor. A hőmérséklet 24–26 fok között alakul, így még kellemes, kora őszt idéző napnak ígérkezik.

Feol.hu

A holnapi időjárás, már sok napsütést hoz majd, amit csupán fátyol- és gomolyfelhők színesítenek. Csapadékra nem kell számítani, viszont érezhetően erősödik a nappali felmelegedés: délutánra 25–30 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála.

Időjárás
Az időjárás még bekeményít. De vajon utoljára? 
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Időjárás augusztus utolsó hetében

Szerdán visszatér a strandidő: ragyogó napsütés, esőmentes idő és igazi nyári meleg várható. A hőmérséklet 28 és 34 fok közé emelkedik, így ismét ideális nap lesz vízparti kikapcsolódásra.

Csütörtökön tetőzik a kánikula, az ország nagy részén 30 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. A forróságot szinte zavartalan napsütés kíséri, csapadéknak nyoma sem lesz.

Pénteken szintén a nyár erejét mutatja majd az időjárás: sok napsütés, erős hőség, többfelé 35 fok körüli maximumok jellemzik a napot. Nyugaton azonban a gomolyfelhők megnövekedhetnek, és itt már helyenként zivatar is kialakulhat.

 

 

