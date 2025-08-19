Hőségriadó az áramhálózatnak: rekordmeleg teszteli Európát

A klímaváltozás következtében a hőmérsékleti rekordok egyre gyakoribbá és intenzívebbé válik, ami komoly kihívást jelent az energiatermelés és az áramellátás számára. Az emberek hűtésre egyre több energiát használnak, ugyanakkor a magas hőmérséklet éppen az energiatermelést nehezíti, különösen a hőerőművek és atomerőművek esetében, amelyek hűtővízre támaszkodnak működésükhöz.

Sorra dőlnek a hőmérsékleti rekordok

Fotó: Illusztráció/ Shutterstock

Milyen hatással vannak a hőmérsékleti rekordok az energiahálózatokra?

A szakértők szerint a hőhullámok már most súlyos terhelést rónak a kontinens villamosenergia-hálózatára. Az energiarendszereknek sürgősen alkalmazkodniuk kell, rugalmasabbá kell válniuk, és nagyobb mértékben kell a megújuló energiákra támaszkodniuk, hogy elkerüljék a fosszilis tüzelőanyagok fokozott használatát és a kibocsátások növekedését. Pawe Czyak az EMBER nemzetközi energiakutató és elemző központ európai stratégiai igazgatója szerint a mostani hőhullám „nyomatékos emlékeztető” arra, hogy az energiahálózatot fel kell készíteni a szélsőséges hőmérsékletek kezelésére. Elemzések szerint például Spanyolországban 14 százalékkal nőtt a villamosenergia-felhasználás, Németországban és Franciaországban pedig a csúcsidőszakban annyira megugrott a kereslet, hogy az áramszolgáltatók riasztási helyzetbe kerültek.

Az EU-ban rohamosan terjed a légkondicionálás: az 1990-es években kevesebb mint 7 millió berendezés volt, 2030-ra azonban már több mint 100 millió működhet. Bár az otthoni energiafogyasztás mindössze 0,6 százalékát teszik ki, a nyári csúcsidőszakokban erősen terhelik a hálózatot. Olaszország az uniós piac egyharmadát adja, de Görögország, Franciaország, Spanyolország és Németország is élvonalban van.

A hőség az erőműveket is próbára teszi: a nyár eleji hőhullám alatt Franciaország 18 atomerőművéből 17-nek csökkenteni kellett a kapacitását, mert a folyókból kivett hűtővíz már túl meleg volt, és visszavezetve károsíthatta volna az élővilágot. Hasonló gondok érintik az elöregedő villamos hálózatokat is: Olaszországban Rómától Milánóig több városban is kimaradások voltak, mert a túlterhelt föld alatti kábelek a forróságban túlmelegedtek.