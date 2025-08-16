1 órája
Hőség, de zivatarok és erős szél borzolhatja a hétvégét
Forró és változékony hétvége vár ránk. A hétvégi időjárás egyszerre kínál hőséget és felfrissülést. A napos órák mellett záporokra és erős szélre is számíthatunk, a levegő fokozatosan hűvösebbé válik.
Szombaton még tombol a kánikula Fejér vármegyében is, de vasárnapra már érezhető lesz a felfrissülés, amit az érkező szél és záporok hoznak magukkal. A jövő heti időjárás előtt tehát kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy a nyári forróság sem tart örökké − tájékoztat a köpönyeg.hu. A hétvégi időjárás így egyszerre kínál forró napsütést és enyhülést, változékony, de igazi nyárias hangulatban.
Forróságot ígér a hétvégi időjárás
Vasárnap már érezhető lesz az enyhülés, de a változékonyság is. Gomolyfelhős, de alapvetően napos időre számíthatunk, ugyanakkor a középső és a keleti országrészben többfelé fordulhat elő zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, a hőmérséklet pedig 28 és 34 Celsius-fok közé csökken.
A magas UV-sugárzás miatt különösen ügyeljünk a bőrünk védelmére. Használjunk fényvédő krémet, viseljünk sapkát vagy kalapot, és kerüljük a hosszabb napon tartózkodást a déli órákban. A nagy melegben a megfelelő folyadékbevitelről se feledkezzünk meg – igyunk sok vizet, hogy elkerüljük a kiszáradást.
Összességében a hétvége szombaton még a tikkasztó hőségről, vasárnap pedig a frissebb, szelesebb időről szól majd.