Hőség, de zivatarok és erős szél borzolhatja a hétvégét

Szombaton még tombol a kánikula Fejér vármegyében is, de vasárnapra már érezhető lesz a felfrissülés, amit az érkező szél és záporok hoznak magukkal. A jövő heti időjárás előtt tehát kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy a nyári forróság sem tart örökké − tájékoztat a köpönyeg.hu. A hétvégi időjárás így egyszerre kínál forró napsütést és enyhülést, változékony, de igazi nyárias hangulatban.

Forró, változékony hétvégi időjárás várható

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Vasárnap már érezhető lesz az enyhülés, de a változékonyság is. Gomolyfelhős, de alapvetően napos időre számíthatunk, ugyanakkor a középső és a keleti országrészben többfelé fordulhat elő zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, a hőmérséklet pedig 28 és 34 Celsius-fok közé csökken.