37 perce
Citromsárga riasztás zivatar miatt Fejér vármegyében
A meteorológiai szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki Fejér vármegyére a várható zivatarok miatt.
A szakemberek szerint kora estétől elsősorban az ország északnyugati felén növekszik a zivatarok kialakulási esélye, éjfélig azonban csak kevés helyen fordulhatnak elő. A villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, emellett helyenként szélerősödés (40–60 km/h) és kisebb méretű jégeső is előfordulhat – tájékoztat a met.hu.
Késő délutánig az alkalmazott kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható, ám estére érdemes figyelni az előrejelzéseket, hiszen lokálisan intenzív csapadék is kísérheti a zivatarokat.
