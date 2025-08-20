Citromsárga riasztás zivatar miatt Fejér vármegyében

A szakemberek szerint kora estétől elsősorban az ország északnyugati felén növekszik a zivatarok kialakulási esélye, éjfélig azonban csak kevés helyen fordulhatnak elő. A villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, emellett helyenként szélerősödés (40–60 km/h) és kisebb méretű jégeső is előfordulhat – tájékoztat a met.hu.

Késő délutánig az alkalmazott kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható, ám estére érdemes figyelni az előrejelzéseket, hiszen lokálisan intenzív csapadék is kísérheti a zivatarokat.