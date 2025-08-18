augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Mutatjuk milyen idő lesz augusztus 20-án: így tervezz a programokkal!

Címkék#tűzijáték#időjárás#Augusztus 20

Az előttünk álló napokban igazi nyárias időre készülhetünk, amely kedvez a szabadtéri programoknak és a hosszú hétvégi kikapcsolódásnak. Az augusztus 20-ai időjárás pedig szintén kedvez majd az ünnepi programoknak.

Feol.hu

Kedden ragyogó napsütésben lesz részünk, csak kevés gomolyfelhő zavarhatja meg a látványt, csapadék nem várható - írja a köpönyeg.hu. Az augusztus 20-ai időjárás is igen kedvezően alakul ahogy azt már írtuk is, de mutatjuk pontosan a részleteket.

Augusztus 20-ai időjárás
Az augusztus 20-ai időjárás kedvez majd azoknak a településeknek is, ahol lesz tűzijáték. 
Forrás: MTI / Lakatos Péter

Milyen lesz az augusztus 20-ai időjárás?

Az augusztus 20-ai időjárás sokakat érdekel, hiszen a nemzeti ünnephez számos szabadtéri program és rendezvény kapcsolódik. A szerdai nap kezdetén ragyogó napsütés ígérkezik, ami kiváló hangulatot teremt a délelőtti eseményekhez. Délután azonban megnövekszik a felhőzet, és bár az ország nagy részén száraz marad az idő, nyugaton az esti órákban előfordulhat egy-egy zivatar. Az augusztus 20-ai időjárás alapvetően kedvező, hiszen országos hőségre, 30-35 fokos maximumokra készülhetünk, így a nyári hangulat garantált.

Fontos kiemelni, hogy az augusztus 20-ai időjárás a programok szempontjából meghatározó lesz: Budapesten és az ország középső területein szinte zavartalan marad a szabadtéri rendezvények lebonyolítása, a tűzijáték szempontjából is kedvező kilátásokkal. Csak az ország nyugati részein érdemes figyelni a zivatarok lehetőségére.

Hol lesz tűzijáték augusztus 20-án?

Programok augusztus 20-án Fejérben 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu