Mutatjuk milyen idő lesz augusztus 20-án: így tervezz a programokkal!

Kedden ragyogó napsütésben lesz részünk, csak kevés gomolyfelhő zavarhatja meg a látványt, csapadék nem várható - írja a köpönyeg.hu. Az augusztus 20-ai időjárás is igen kedvezően alakul ahogy azt már írtuk is, de mutatjuk pontosan a részleteket.

Az augusztus 20-ai időjárás kedvez majd azoknak a településeknek is, ahol lesz tűzijáték.

Forrás: MTI / Lakatos Péter

Milyen lesz az augusztus 20-ai időjárás?

Az augusztus 20-ai időjárás sokakat érdekel, hiszen a nemzeti ünnephez számos szabadtéri program és rendezvény kapcsolódik. A szerdai nap kezdetén ragyogó napsütés ígérkezik, ami kiváló hangulatot teremt a délelőtti eseményekhez. Délután azonban megnövekszik a felhőzet, és bár az ország nagy részén száraz marad az idő, nyugaton az esti órákban előfordulhat egy-egy zivatar. Az augusztus 20-ai időjárás alapvetően kedvező, hiszen országos hőségre, 30-35 fokos maximumokra készülhetünk, így a nyári hangulat garantált.

Fontos kiemelni, hogy az augusztus 20-ai időjárás a programok szempontjából meghatározó lesz: Budapesten és az ország középső területein szinte zavartalan marad a szabadtéri rendezvények lebonyolítása, a tűzijáték szempontjából is kedvező kilátásokkal. Csak az ország nyugati részein érdemes figyelni a zivatarok lehetőségére.

Hol lesz tűzijáték augusztus 20-án?