Óriási vihar közelít – minden programot keresztbe húzhat

A vihar kialakulását az ország fölé húzódó, instabil légtömegek, valamint egy közeledő hidegfront okozza. A front mentén megerősödik a szél, záporok és zivatarok alakulhatnak ki, melyeket helyenként akár jégeső és hirtelen lezúduló csapadék is kísérhet. A viharos erejű széllökések és a villámlások miatt a hétvége veszélyes időjárási fordulatot tartogat.

A vihar fákat csavarhat ki, nehezítheti a közlekedést is

Forrás: FMH-archív

Hétvégi időjárás: a vihar keresztbe tehet a programoknak

Fejér megyében már szombat délelőtt érezhető lehet a változás: a meleg, párás idő hirtelen hűvösebbé válik, a felhőzet gyorsan megnövekszik, és előfordulhat, hogy egy-egy vihar már déltájban lecsap. A szombati nap második felében egyre több helyen számíthatunk zivatarokra, és ez a tendencia vasárnap is folytatódik, sőt fokozódhat.

A vihar nemcsak az esernyőket és esőkabátokat teszi majd próbára, hanem azokat is, akik kerti sütögetést, biciklitúrát vagy fesztivállátogatást terveznek. A szél akár 60–70 km/h-s lökéseket is elérhet, ami nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet – főként fákkal szegélyezett utak mentén vagy szabadtéri rendezvényeken. A villámárvizek és a hirtelen felgyülemlő csapadék miatt az autósoknak is érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük.

A viharos időjárás tehát komoly figyelmet igényel, és különösen ajánlott figyelemmel kísérni a legfrissebb előrejelzéseket, illetve a veszélyjelzéseket – ezek naprakészen elérhetők a met.hu hivatalos oldalán. Az aktuális sárga riasztás Fejér megyére mindkét nap érvényes, és amennyiben a zivatarok intenzitása növekszik, nem kizárt, hogy az elsőfokú figyelmeztetés magasabb fokozatra vált.

Zárásként fontos kiemelni: bár a vihar nem feltétlenül lesz mindenhol heves vagy életveszélyes, még az enyhébb lefolyású zivatarok is megzavarhatják a közlekedést és az áramellátást, nem beszélve a kültéri események biztonságáról. Ezért aki csak teheti, készüljön fel időben, és ne vegye félvállról a sárga riasztást.