Az időjárás is kedvez a FEZEN-fesztiválozóknak

Ahogy haladunk az idővel, az időjárás estére is kedvező marad: még 20:00 körül is napos az ég, az időjárás továbbra is derült, a hőmérséklet pedig 23 °C-ra csökken. Éjszaka az időjárás továbbra is tiszta, csupán enyhe lehűléssel – 22:00 körül 20 °C, éjfélkor 17 °C körül alakul az időjárás, ami kellemes, nyugodt estét ígér, ami jó hír a FEZEN fesztiválra kilátogatók számára.

Az időjárás csütörtökön és pénteken is kellemes lesz

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Holnap, augusztus 1‑én az időjárás reggel hűvösebb lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet mintegy 16 °C. A nap folyamán az időjárás fokozatosan melegszik, délutánra a csúcshőmérséklet elérheti a 30 °C‑ot is. Az időjárás napközben nagyjából derült vagy enyhén felhős, de késő délután, estefelé az időjárásba zápor, esetleg futó esőcseppek kapcsolódhatnak be, így a nap utolsó óráiban az időjárás már kissé változékonyabb lehet.