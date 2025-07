Hőséggel indul a hét

Hétfőn délelőtt sok napsütés vár ránk, délután azonban már gomolyfelhők tarkíthatják az eget, de csapadék alig valószínű. Az időjárás előrejelzés szerint a hőmérséklet Fejér vármegyében egészen 34-35 Celsius-fokig emelkedik, északnyugati széllel kísérve, ami időnként megerősödhet.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Az időjárás előrejelzés szerint széllel érkezik a hőség, majd jön némi enyhülés

Kedden marad a napos-gomolyfelhős idő, csak néhol lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar, de ezek inkább csak elszórtan fordulnak elő. A szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 33-34 Celsius-fok körül alakul, vagyis még mindig igazi nyári meleg lesz. Szerdára viszont kisebb változás érkezik: északnyugat felől időnként vastagabb felhők takarhatják el a napot, és itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. A szél továbbra is erősen fúj, a hőség pedig enyhülni látszik, de így is 30 Celsius-fok körül marad a csúcsérték. Mindenesetre a nyár továbbra is velünk van – csak egy kicsit szelesebb és változatosabb arcát mutatja a héten − tájékoztat a köpönyeg.hu.