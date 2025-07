Nem lesz egyhangú a nyár utolsó hónapja

Augusztus első hetében a nappali hőmérséklet jellemzően 26–30 °C között alakul, de a 2-a és 5-e közötti időszakban számítani kell némi csapadékra is. Augusztus 2-án 2 mm, 3-án 5 mm, míg 4-én 3 mm eső várható, majd 6-ára ismét szárazabbra fordul az idő. A hajnali hőmérsékletek ebben az időszakban 19–21 °C között mozognak. Kellemes nyári időjárásra számíthatunk – tájékoztat a köpönyeg.hu.

Forró nyári időjárás várható augusztusban is.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Időjárás előrejelzés

A hónap második hetében a hőmérő higanyszála többször is eléri, sőt meg is haladja a 31–32 fokot. A 9–14. közötti időszakban kifejezetten meleg napok következnek. Kiemelt figyelmet érdemel augusztus 10. és 11., ezek ugyanis jeles napok is, és egybeesnek a hónap egyik legmelegebb periódusával: mindkét napon 31–32 °C várható, kevés felhővel és szinte biztosan csapadék nélkül.

Mérsékelten meleg középidő

A hónap közepe egy kis enyhülést hoz. Augusztus 14–18. között visszaesik a nappali hőmérséklet 27–30 fok közé, míg a hajnalok kellemes, 20–22 fokos hőmérsékleteket ígérnek. Ebben az időszakban nem valószínű eső, de a páratartalom időnként emelkedhet.

Meleg véghajrá, újabb 32 fokos csúcsokkal

A hónap utolsó harmadában ismét felfelé kúszik a hőmérő: augusztus 20-án – amely ugyancsak jeles nap – 30 fok körüli maximumra számíthatunk. A következő napokban marad a 28–32 fok közötti nyári meleg. A hónap legvégén, 26–28. között újra 32 °C-ra melegedhet a levegő, éjszakánként 21–23 °C közötti értékekkel. Csapadék ekkor sem valószínű.

Hőmérséklet: jellemzően 27–32 °C nappal, 19–23 °C hajnalban

Csapadék: augusztus 2–5. között lehet eső, utána száraz idő

Jeles napok: augusztus 10., 11. és 20. – mind napos, meleg idővel

Ajánlás: érdemes naptejet, sapkát és elegendő folyadékot bekészíteni – főleg a kánikulai napokon