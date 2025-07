Nem ússzuk meg pénteken sem – már gyülekeznek a brutális viharfelhők

Pénteken egy szakadozott felhősáv éri el északnyugatot, amely Fejér megyét is elérheti. A nap előrehaladtával egyre inkább gomolyfelhők képződnek, délután pedig felhőszakadással kísért zivatarok alakulhatnak ki Fejérben is. A térségben bárhol előfordulhat hirtelen lezúduló eső, villámlás, viharos szél – ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani az időjárásra. Az időjárás Fejér megyében sem lesz kiszámítható: a felhőszakadás lokális jellegű, így akár néhány utca különbséggel is eltérő lehet a helyzet.

Felhőszakadás csap le ismét, viharos széllel

Fotó: BZS / feol archív

Nemcsak felhőszakadás, viharos szél is fenyeget

A HungaroMet előrejelzése szerint a zivatarokat felhőszakadás, 60–70 km/órás széllökés, jégeső és akár 25 mm csapadék kísérheti. Estére valamelyest csendesedik az időjárás, de napközben szinte bárhol – így Fejér megyében is – számítani kell újabb felhőszakadásokra. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet 23–28 fok között alakul.