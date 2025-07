Közeleg a vihar – az időjárás ismét ránk rúgja az ajtót Fejérben

A hét első napján még 30–34 fokos hőség, sok napsütés és csak elszórtan megjelenő gomolyfelhők jellemzik az időt. Már kedd estétől elszórtan záporok, sőt helyenként felhőszakadások is előfordulhatnak – a meteorológiai figyelmeztetések már életbe léptek.

Felhőszakadással érkezik meg a hidegfront

Fotó: BZS / feol archív

Szerdán fordul a kocka – betör a hidegfront, jönnek a felhőszakadások

A hét közepétől északnyugat felől egy erőteljes hidegfront éri el hazánkat, amely hirtelen véget vet a kánikulának. A hőmérséklet visszaesik 22–27 fok közé, helyenként pedig a tartós esőzés miatt még ennél is hűvösebb lehet. A leglátványosabb fordulatot azonban nem a hőmérséklet, hanem a felhőszakadások jelentik.

Az előrejelzések szerint országszerte kialakulhatnak heves zivatarok, amelyeket felhőszakadásszerű esőzések kísérnek. Egyes térségekben néhány óra alatt annyi csapadék hullhat, amennyi máskor napok alatt. A felhőszakadás mellett viharos szél, jégeső és villámlás is nehezítheti a helyzetet. Az ilyen típusú időjárás már nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet – ahogyan azt a múlt heti események is bizonyították.