Óriási változás jön hétvégén az időjárásban

Holnapi igazi nyárias időjárásra számíthatunk, de délután kezd megnövekedni a a fátyolfelhőzet.

Nagy változás jön az időjárásban hétvégén.

Forrás: feol archív

Kezdetben marad a túlnyomóan napos, nyáriasan hőség. A hőmérséklet sok helyen elérheti a 30 Celsius fokot is, de egyes területek 31-32 fok is lehet. Emellett északon, északnyugaton már záporok, zivatarok is előfordulhatnak a délutáni és esti órákban, melyek megpecsételik a vasárnapi időjárást is.

Vasárnap megkezdődik időjárásunk átalakulása. Az egyre közelebb kerülő hidegfront hatására továbbra is többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Ezek némelyike hevesebb zivatar lehet, felhőszakadással, valamint jégeső sem kizárt egyes területeken.

Érdemes figyelni egészségünkre is a markán időjárás-változás során

A gyors hőmérséklet-változás fokozhatja a keringési és légzőszervi panaszokat, fáradékonyságot, koncentrációcsökkenést, fejfájást idézhet elő.

Különösen megterhelő lehet a szív- és érrendszeri betegeknek, az idősek, valamint a hőmérséklet-változásra érzékeny személyeknek.

Hétfőn szintén erősen felhős időre van kilátás, többfelé záporral, zivatarral. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödik meg. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. – írja a koponyeg.hu