Durva zivatarok csapnak le – jégeső, villámok és szélvihar várható

A zivatarok elsősorban az ország keleti harmadában és délen várhatóak, de Budapest környékén is kialakulhatnak. A zivatarok környezetében hirtelen erősödő szélrohamok ágakat törhetnek le, fákat dönthetnek ki, és a nagy méretű jég is károkat okozhat. Az elektromos hálózatban zavarok léphetnek fel, és a közlekedési viszonyok is hirtelen megváltozhatnak. ​

Heves zivatarok csaphatnak le az ország nagy részén

Fotó: Shutterstock

Íme néhány jó tanács, amit érdemes megfogadni a heves zivatarok idején

Kerülje a szabadtéri tevékenységeket zivatar idején.​

Ne tartózkodjon magaslatokon vagy nyílt területeken villámlás esetén.​

Parkolja járművét fedett helyre a jégeső okozta károk elkerülése érdekében.​

Készüljön fel áramkimaradásokra, és legyen kéznél elemlámpa, valamint feltöltött mobiltelefon.​

Vezessen óvatosan, mivel az eső és a szél hirtelen megváltoztathatja az útviszonyokat.​

Időjárás a következő napokban

Április 23., szerda: Többnyire felhős idő, elszórtan záporokkal. A hőmérséklet 15°C és 25°C között várható.​

Április 24., csütörtök: Záporok várhatóak, a hőmérséklet 13°C és 23°C között alakul.​