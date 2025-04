Húsvéti időjárás: tavaszias meglepetés vár ránk az ünnepi hétvégén

Pénteki időjárás: Már a hosszú hétvége első napja is kellemes időt ígér. A hőmérséklet nappal eléri a 20°C-ot, míg éjszaka 12°C-ig hűl a levegő. Bár a szél megélénkülhet (17 km/h), az eső sem marad el: 10 mm csapadék várható, így a nap második felében érdemes lesz esernyővel elindulni.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock



A szombat már jóval derűsebb lesz, 20°C körüli nappali maximumokkal és csupán 9°C körüli éjszakai hőmérséklettel. Csapadék nem valószínű, a szél 12 km/h körüli marad, így sokan a szabadban tervezhetik az ünnepi készülődést.

A húsvét legszebb napjának ígérkezik a vasárnap: akár 22°C-ig is emelkedhet a hőmérséklet, az éjszaka 12°C körül alakul. A napos órák száma 4-6 lehet, ideális piknikre vagy locsolkodásra – ráadásul csapadéknak nyoma sem lesz, csak egy-egy fátyolfelhő zavarhatja meg a tavaszi idillt.

Bár a hétfőn is kellemes idő várható (23°C nappal, 13°C éjjel), már mutatkoznak a változás első jelei: a felhők gyarapodnak, és a kora esti órákban záporokra is számítani lehet. A szél 16 km/h körüli marad, így nem fogja különösebben zavarni a szabadtéri tevékenységeket. - tájékoztat a köpönyeg.hu

Orvosmeteorológiai szempontból kedvező napok elé nézünk: fronthatás nem várható, a napsütéses órák száma 2-6 között alakul, az UV-sugárzás mérsékelt lesz. Azonban a reggeli párás, hűvös levegő az ízületi és légúti betegségekkel küzdők számára okozhat kellemetlenségeket – különösen fontos tehát a megfelelő réteges öltözködés és a higiénia.