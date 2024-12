Sokan kérdezik, mikor lesz havazás, és hoz-e vajon havat a Mikulás. A vaol.hu a kérdésekre választ keresve megkérdezte Pétervári Tibort, a HungaroMet helyi észlelőjét, aki elmondta, milyen időjárásra számíthatunk a következő napban térségünkben. A hétfői napsütés után kedden felhők érkeznek, mely szerdára tovább vastagodnak: ónos szitálásra és kisebb hózáporokra is lehet számítani. A nappali maximumok mindössze 0-3 Celsius-fok között alakulnak. A szakértő felhívta a figyelmet, hogy a nyirkos idő miatt síkossá válhatnak az utak, ezért az autósoknak fokozott óvatossággal kell közlekedniük. A borongós idő a következő napokban is kitart, de szombaton átmenetileg 7-8 fokra is melegedhet a levegő. Vasárnapra viszont a ciklon hidegebb oldalára kerülünk, és megnövekszik a csapadékhajlam – több napos havazás kezdődik a hegyekben.

Így havazott Dunaújvárosban novemberben. Mikor lesz havazás újra?

Fotó: duol.hu/BCs

Mikor lesz havazás?

A Köpönyeg időjárás-erőjelzése szerint a holnapi időjárás eleinte borongós idő lesz, de napközben nyugat felszakadozik a felhőzet, és helyenként kisüt a nap. Keleten gyenge vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, esetleg az északi, északnyugati szél megélénkülhet. A hőmérséklet reggel -3 és +3 fok között, délután pedig +4 fok várható. Mikulás napján, december 6-án borongós időre van kilátás, és a Köpönyeg időjárás-előrejelzés szerint keleten és északkeleten gyenge vegyes csapadékra számíthatunk reggel, délutántól pedig esőre, havas esőre, északra pedig a Mikulással havazás is érkezik. A hőmérséklet 1 és 6 fok között várható.

Dunaújváros már örülhet az idei első hóval, hiszen a város történetében nem szokott, hogy novemberben megérkezik a havazás. Idén sem volt ez másképp: november 10-én már megjelent az első hó, amely azonban csak ipari hóként, gyorsan eltűnő égi jelenségként hullott. November 22-én hajnalban viszont igazi havazás kezdődött, amely- ahogy képeinken és videónkban is látható- kitartóan és nagy pelyhekben hullott a városra.