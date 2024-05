Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy már péntek este 8 óra után, de főként 21 óra környékétől – amikor is az igen ritka, 8-as erősségű volt az úgynevezett Kp-index – jól látszódott Magyarországról is az eleinte rózsaszínben, majd zöldesen is pompázó sarki fény. Ez a korábban előrejelzettnél hamarabb történt meg – írja az Időkép –, azonban sokan még a hétvége első napjának hajnalán is gyönyörködhettek a nem mindennapi égi jelenségben. Mint a portál hangsúlyozza, ilyen, G4-es erősségű geomágneses viharra utoljára két napfoltciklussal korábban, 2005-ben volt példa.

A honlapon a színek változatosságára az alábbi szakmai magyarázat olvasható: míg a pirosas, rózsaszínes árnyalatok több mint 300 kilométeres magasságban alakulnak ki, addig a sarki fény zöld színe alacsonyabb, általában 100 és 300 kilométer közötti magasságban jön létre a Föld légkörében. Ez a szín akkor keletkezik, amikor az oxigénatomok kölcsönhatásba lépnek a Napból származó töltött részecskékkel. A zöld szín tehát a mostanihoz hasonló, nagyon erős geomágneses viharok esetén tud megjelenni hazánk égboltján.

Mezőszentgyörgyről olvasónk, Durmics Balázs is észlelte az "égi tüneményt", aki meg is örökítette azt. Balázs korábban is küldött már felvételeket szerkesztőségünknek, akkor azt mutatta meg, hogyan érkezett meg a vihar a településre.