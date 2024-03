Ezen a "zárt napon" nem mellesleg kifejezetten illett megfürödni és tiszta ruhát ölteni a közelgő tavasz tiszteletére – olvasható Remete Farkas László Állandó, mindennapos kalendáriumában ("Régies magyar kalendárium" könyvsorozat V. kötet).

A Józsefeket a fenti népszokás miatt többen is a helyi ivókban vagy a szőlőspincékben köszöntötték. Bizonyos helyeken ilyenkor vásárt is tartottak – ez zajlott Székesfehérváron is március 15-én –, ahol az iparosok is ünnepeltek.

"E napon kölcsönt nem kértek, és semmit sem adtak ki a házból. Földműveseknek, ácsoknak és méhészeknek dologtiltó nap" – szól az írás. Az időjárásra és a mezőgazdasági munkákra vonatkoztatva úgy tudjuk: "Ha e napon megdördült az ég, akkor aratás idején jégeső várható, viszont jó bort jelez őszre. Ha szivárvány jelent meg az égen, az jó aratást ígért. Egyes vidékeken – ha a fű már növésnek indult – e napon kihajtották a marhákat legelni (legalább egy napra). Úgy tartották, hogy az e naptól növő fűnek a fagy már nem árthat. Bukovinában a tavasz első napjának tartották, ünnepként megülték."