A hónap első felében folytatódott a szeptemberi, hosszúra nyúlt nyárutó. Szinte minden nap 20 fok fölé emelkedett a délutáni hőmérséklet, de nem egyszer a 25 fokot is meghaladta, a legmelegebb napon, 13-án, pedig meg sem állt egészen 28 fokig, ami saját méréseim alapján októberi rekord. Bár a hónap közepén hirtelen berúgta az ajtót a keményvonalas ősz, mindez csupán átmeneti kizökkenés volt. Néhányszor ugyan kaparhattuk a jeget az autó szélvédőjéről, az erőteljes visszamelegedésnek köszönhetően azonban alig pár nappal később már folytatódott is az indián nyár. Hiába fordult kissé csapadékosabbra az időjárás, ezzel együtt is meglehetősen enyhe maradt. Október 20-án már ismét elértük a 27 fokot, sőt, a front előtt feltámadó szélnek köszönhetően az esti órákban se hűlt le, olyannyira, hogy még 23 órakor is 25 fok körül ingadozott a hőmérséklet. Ez a legmelegebb nyári estéket is meghazudtolja. Idén nyáron például mindössze egy alkalommal (június 22-én) fordult elő hasonló érték ebben a napszakban.

Rekordok terén tehát igencsak termékeny volt a hónap. Országos szinten is az utóbbi száz év egyik legmelegebb októbere volt, a saját méréseim alapján pedig toronymagasan vezet. A havi átlaghőmérsékleten és a legmagasabb októberi hőmérsékleten túlmenően az átlagos napi minimum, illetve maximum is felülmúlta az eddigi éveket. Ugyancsak idén fordult elő a legtöbb olyan nap (8 darab) a hónap során, amikor 25 fok fölé emelkedett a délutáni hőmérséklet. Ugyanebben a tekintetben éves rekord is született 120 nappal, ami négy teljes hónap nyári időt jelent. Külön érdekes adalék, hogy az utóbbi 15 évből két szeptembernél is melegebbnek bizonyult (2007 és 2010: 14,5 Celsius-fok) és a 2013-astól is mindössze egy tizeddel maradt el. S ugyan nem számít teljesen kivételesnek októberben, azért a hónap utolsó napján előforduló zivatar is némiképpen kuriózumnak tekinthető.

S hogy jelent-e mindez valamit az érdekességen túlmenően? Az biztos, hogy a nyárias szeptemberrel együttvéve már nem igazán tekinthetjük egyszerű, átmeneti kiugrásnak, az ugyanis szinte példa nélküli, hogy két egymást követő hónap is megközelítőleg 4 fokkal melegebb legyen a sokévi átlagnál. Éves szinten is mindössze az április volt átlagosnál hidegebb, valamint az utóbbi 5-10 évre is igaz, hogy messze gyakoribb az átlagtól pozitív irányban való eltérés. Elképzelhető persze, hogy egyszer visszabillen a mérleg és jön majd egy hidegebb időszak, de egyre több képzelőerő kell hozzá.

Különösebben hidegnek november első fele sem ígérkezik, az előttünk álló téllel kapcsolatban azonban továbbra is csak találgathatunk. Az utóbbi évek tapasztalataiból kiindulva hajlamosak lehetünk csak legyinteni és azt gondolni, hogy nem lesz itt már komoly hideg, se jelentősebb havazás, de ezt soha nem tudhatjuk biztosra. Elég csak a 2017-es januárra vagy a 2012-es februárra gondolni. Még ha a statisztikák nem is feltétlenül ezt támogatják, hiszen kifejezetten meleg őszt ritkán szokott átlagosnál hidegebb tél követni, kivételek azért akadnak, az utolsó szó pedig úgyis mindig az időjárásé.

Az október számokban: (a zárójelben lévő számok a 15 éves átlagtól való eltérést mutatják, illetve azt, hogy melyik napon fordult elő):

Havi átlag: 15,2 °C

Abszolút minimum: -1 °C (18-án)

Abszolút maximum: 28,3 °C (13-án)

Átlagos min: 9,9 °C (+2.7)

Átlagos max: 22 °C (+4.7)

Legmagasabb napi átlag: 22,8 °C

Nyári nap: 8 darab (+5)

Fagyos nap: 2 darab (-)

Csapadékmennyiség: 53,6 mm (+1.4)

Csapadékos napok: 8 darab (-)

Szerző: Szeless Péter