Kedden délután is, akárcsak egy nyári napon, úgy érkeztek meg a sötét felhők Fehérvár felé és sötétült el az egész város. A felhőket heves zivatar, viharos szél, sőt még villámlás és mennydörgés is kísérte, ami valljuk be, nem túl gyakori október legvégén.

Már a reggeli órákban felugrott a telefonokon a riasztás: heves zivatar közelít Fejér vármegyéhez is, déltől, de még inkább 13 órától már számítani kell az időjárási anomáliára. Egy olyan délelőtt után, amikor kabátra sem volt szükség, a meleg még mindig utat tört magának.

De mit ír az Országos Meteorológiai Szolgálat? Meddig van érvényben riasztás? A heves esőzést egy nyugat felől érkező hidegfront okozza, előbb a Dunántúlon, majd fokozatosan keletebbre is zivatarokra kell számítani. Főként a Dunántúl és az Alföld déli részén a zivatarokat 70-80 km/h-s széllökések kísérhetik, de itt egy-egy heves zivatar is előfordulhat 90-100 km/h-s lökésekkel, jégesővel (1-3 cm), illetve rövid idő alatt lehulló nagy csapadékkal (10-20 mm). Az ismétlődő záporos csapadékból a délnyugati területeken néhol 20-30 mm napi összeg is összegyűlhet. Késő estére várhatóan megszűnik a zivatartevékenység az országban - így az előrejelzés, majd kiemelik: holnap már nem várható veszélyes időjárási jelenség.

Íme videónk, amelyen látszik, hogy lepik el az éjsötét felhők városunkat pillanatok alatt.