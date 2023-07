Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az Országos Tisztifőorvos 2023. július 15-én, szombaton 00.00 órától július 19-én, szerdán 24.00 óráig. Székesfehérváron is megtette a szükséges intézkedéseket az önkormányzat: összegyűjtve elérhető az ivókutak listája, vízvételre alkalmassá tették a közterületi tűzcsapokat, és klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben. A város polgármestere mindenkit arra kér, hogy figyeljünk egymásra, kiemelten a környezetünkben élő idős emberekre, valamint vigyázzunk a háziállatainkra is. A részletes tájékoztató az alábbiakban olvasható.

„Tájékoztatom Székesfehérvár Megyei Jogú Város lakosságát, hogy az Országos Tisztifőorvos 2023. július 15. (szombat) 00.00 órától 2023. július 19. (szerda) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást adott ki.

A hőhullám élettani hatásai: a hő stresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös/klimatizált helyiségben a további információig.

A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: egészségvédelmi ajánlások közzététele, villamos áramszolgáltatás és ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása, közkutak működésének biztosítása Székesfehérvár területén.

A Székesfehérvár területén működő ivókutak, vízvételi lehetőségek a városi honlapon megtalálhatóak:

https://www.szekesfehervar.hu/ivokutak

Reggel hét órától az esti órákig a tűzcsapokra ivásra alkalmas szerkezetek felszerelése:

- Béke tér, Vasútállomás (autóbuszkijáratnál)

- Prohászka O. utca - Kaszap I. utca sarok

- Petőfi S. utca - Kossuth L. utca sarok

- Várkörút - Watthay utca sarok (Brunszvik óvodánál)

- Piac tér - Liszt F. utca sarok

A bárki által igénybe vehető klimatizált, illetőleg hűvös helyiségek:



- Alba Plaza (minden nap nyitva tartási időben, hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 7.00-21.00, péntek-szombat 7.00-23.00, vasárnap 7.00-21.00)

- Autóbusz Pályaudvar váróterem,

- Fehér Palota (minden nap nyitva tartási időben, 6.00-22.00)

Felhívom a munkáltatókat, hogy a munkavállalók hőterhelésének csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg.

Kérem, hogy az elrendelt intézkedéseken túl az ajánlásokat feltétlenül tartsák be egészségük védelme érdekében!

A várható változásokról a város honlapján (www.szekesfehervar.hu) keresztül haladéktalanul tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!

Forrás: ÖKK