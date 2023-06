Az előrejelzések szerint hamarosan jégesővel tarkított nyári zivatarra számíthatnak a székesfehérváriak és a környékbeliek. Az esetleges károkat megelőzendő, aki teheti, vigye védett helyre vagy takarja le értékeit, udvari eszközeit, járművét. Az ablakokat is érdemes becsukni ebben az időszakban, hogy ha hirtelen sok eső esik le, akkor se ázzon be az épület. Az eső érkezését már látni lehet a határban, sőt, már a szele is megérkezett!