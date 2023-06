Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján jelenleg a teljes országra kiterjedő figyelmeztetést van érvényben több helyen is várható felhőszakadás és zivatar miatt.

„Az erős szél miatt tanácsos fedett helyre vinni a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket, nehogy a szél felkapja és károkat okozzon velük. Érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet. Ha tehetjük, az autónkkal parkoljunk épületektől, fáktól távolabb. Ha elmegyünk otthonról, csukjuk be az ablakokat!” – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kora délután kiadott közleményben, melyben további veszélyforrásokra is felhívják a figyelmet.

„Ha viharosra fordul az időjárás, ne tartózkodjanak vízben, tavakban, vegyék komolyan a viharjelzőrendszer jelzéseit! Ha otthon vannak, húzzák ki az elektromos eszközöket a konnektorból! Akit a szabadban ér a vihar, ne álljon fa alá! Ha erdőben vagyunk, álljunk a fák törzsétől öt méterre. Ha kerékpározás közben lep meg bennünket a vihar, fektessük le a biciklit és menjünk tőle néhány méterrel távolabb. Ha semmilyen menedék nincs a közelben, guggoljunk le és érintsük össze a két sarkunkat, így a legkisebb egy villámcsapás veszélye.

Az erős szél fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek gyakran elektromos vezetékeket szakítanak el. Ha elszakadt elektromos vezetéket látunk, ne közelítsük meg, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Ha villámárvízzel találkozunk, válasszunk másik útvonalat és kerüljük el. A villámárvizek könnyen elmozdíthatják a csatornafedeleket is. Mivel nem lehet látni, mi van a felgyülemlett víz alatt, néhány centiméteres vízbe se menjünk bele. Ha autóval térdig érő vízbe hajtunk bele, az autónk légszűrőjébe víz kerül, a jármű leáll és károsodik a motorja is. Villámárvíz esetén menjünk egy épületbe, annak is az emeletére. A sok eső szennyvizet is hozhat magával, ezért fertőtlenítsük az épületet utána.

Ha bárki bajba jutott emberrel, állattal, veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívó számot.” – figyelmeztet a továbbiakban a Katasztrófavédelem.