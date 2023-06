A mezőszentgyörgyi fotós négy nappal később lapunkkal is megosztotta felvételeit – mind fotó, mind videó formájában –, s kérdésünkre válaszolva megírta: régóta szereti az időjárást figyelni, de komolyabban csak két-három éve foglalkozik vele. Ehhez csatlakozott a fotózás szenvedélye, nagyjából ugyancsak 2020-ban.

– Azóta lényegében mindenféle időjárási eseményt megörökítek. Emellett szeretem a tájfotókat, illetve a csillagfotókat is – fűzte hozzá Balázs. Amikor pedig esélyt lát arra, hogy vihar alakul ki, mindig "terepruhát" ölt és indul is a szabadba képeket alkotni. Így tett hát a legutóbbi hidegfront érkezésekor is, amikor a több helyen nagy károkat okozó vihar tombolt.

Mindemellett egy évvel ezelőtt egy Extrém időjárás névre keresztelt, meteorológiával foglalkozó oldalhoz is sikerült bekerülnie, ahol a tagok sok hasznos tanácsot adtak neki a még jobb minőségű felvételek elkészítéséhez.

Képei egyszerre félelmetesek és szemet gyönyörködtetők.