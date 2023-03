Ezt a viharos hózáport örökítette meg időjárást figyelő kamerájával Agárdi András is Pusztavámon, aki felvételét alaposan felgyorsította a még drámaibb hatás érdekében. A feol.hu is megkapta az anyagot, melyet most itt bemutatunk önöknek. A pusztavámi Május 1. utcában található kamera felvételeiből az alábbi szupergyors videó kerekedett:

- Ritkán látni ekkora hózáport, hódara záport! - mesélte lelkesen a feol.hu-nak az időjárás figyelő András. - Viharos széllel jött, pillanatok alatt kifehéredett a táj, ahogy továbbhaladt, majd pillanatok alatt el is tűnt a napsütésben a hó...