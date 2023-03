Ideje is volt, gondolhatják sokan, miután portájukra cserepek hullottak vagy éppen ingatlanjukban ideig-óráig áramkimaradás volt tapasztalható. A szélviharral egy időben ráadásul egy tömegkarambol is történt Fejér vármegyében, ami a hivatalos források szerint az esőmentes időnek volt köszönhető: a száraz talaj és a viharos szél együttese porvihart idézett elő, ami a többi között az M1-es autópályán is korlátozott látási viszonyokat eredményezett.

Az OMSZ – ahogyan az nagyobb viharok idején lenni szokott – közösségi oldalán közzétett egy top 10-es listát, amin a legnagyobb széllökéseket, pontosabban azok mérési helyét és sebességét mutatják meg. Eszerint nem elég, hogy a fővárosban megdőlt a napi szélrekord (Budapest – János-hegy, 117 km/h), de tizedikként Fejér vármegyéből Felcsút is a legszelesebb települések/pontok közé került a maga 92,9 km/h-jával.